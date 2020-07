Athletic Bilbao-Real Madrid : les compositions officielles

Sous le coup de 14 heures, le Real Madrid se déplace au stade San Mamés de l'Athletic Bilbao à l'occasion de la 34e journée de Liga. Les troupes de Zinedine Zidane tenteront de provisoirement creuser l'écart avec le FC Barcelone (de quatre points avant le coup d'envoi), qui défiera Villarreal ce soir à 22 heures à la Cerámica (un match à suivre en direct commenté sur notre site). De leur côté, les Rojiblancos peuvent encore croire à l'Europe en cas de victoire. Huitièmes à quatre points du sixième et six du cinquième, les hommes de Gaizka Garitano doivent réaliser un sans-faute dans le sprint final.

Pour cette partie, Unai Simón sera le dernier rempart des locaux. La ligne défensive s'articule autour d'Ander Capa, de Yeray Álvarez, de Iñigo Martínez et de Yuri Berchiche. Un cran plus haut, Unai López et Dani García composent la paire de récupérateurs, alors qu'Iker Muniain et Iñigo Córdoba évolueront en soutien de Raúl García et d'Iñaki Williams. Les Merengues se présenteront en 4-3-3 avec, comme à l’accoutumée, Thibaut Courtois dans les buts. Devant lui, Daniel Carvajal, Éder Militão, Sergio Ramos et Marcelo forment la défense. On retrouve un milieu à trois avec Casemiro, Federico Valverde et Luka Modric. Enfin l'attaque sera composée de Rodrygo, Karim Benzema et Marco Asensio. Varane, Hazard et James ne sont pas sur la feuille de match.

Les compositions des équipes :

Athletic Bilbao : Simón - Capa, Álvarez, Martínez, Berchiche - López, García, , Muniain, Córdoba - Williams, García.

ALINEACIÓN I Los once leones elegidos por Gaizka Garitano para buscar los 3⃣ puntos en San Mamés frente al @realmadrid



Egurre Athletic ‼️#AthleticRealMadrid #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/AB2smGtFTw — Athletic Club (@AthleticClub) July 5, 2020

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Éder Militão, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro, Valverde, Modric - Vinicius, Benzema, Asensio.