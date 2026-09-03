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Officiel Ligue 1

Brest se fait prêter Djylian N’Guessan

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Djylian N'Guessan avec l'AS Saint-Etienne @Maxppp

Le Stade Brestois tient son joker. Après avoir réalisé un mercato estival à bas coût avec les arrivées de Giovani Versini (2 M€), Gautier Lloris (libre), Joseph Nonge (libre), Mathieu Patouillet (libre), Noah Edjouma (prêt) et Egil Selvik (prêt), le SB29 vient se faire prêter par l’ASSE le jeune attaquant Djylian N’Guessan (18 ans).

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«Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant Djylian N’Guessan, prêté par l’AS Saint-Étienne. Djylian N’Guessan est un jeune attaquant français de 18 ans, né à Saint-Nazaire. Formé à l’AS Saint-Étienne, où il a évolué depuis son plus jeune âge, il est capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés. Attaquant puissant, mobile et technique, il possède un profil particulièrement prometteur», annonce le club breton.

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