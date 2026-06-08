Olivier Giroud prolonge au LOSC

La dernière fois qu’il avait été interrogé sur les joueurs en fin de contrat, le président Olivier Létang avait assuré que bon nombre d’entre eux négociaient une prolongation. «On a des discussions qui sont ouvertes avec des joueurs qui sont en fin de contrat. Ce que je peux vous dire, c’est que personne n’est insensible au LOSC au niveau des performances. Le fait de jouer la Ligue des Champions, il y a des discussions ouvertes, il est fort probable qu’un certain nombre de garçons restent avec nous. Il y a des volontés communes de rester et de participer à ce projet, mais je ne peux pas parler de cas individuel.»

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Un optimisme qui s’est confirmé pour Olivier Giroud. Arrivé l’an dernier en provenance de Los Angeles, l’attaquant âgé de 39 ans vient de signer un nouveau bail d’un an. « Revenu en Ligue 1 l’été dernier avec l’ambition de relever un nouveau défi dans un club à dimension européenne, Olivier Giroud a accompli une saison très positive sous le maillot du LOSC (44 matchs, 11 buts, tcc). À 39 ans, le recordman du nombre de buts en Équipe de France est toujours animé d’une faim de Dogue. Et cela tombe bien puisque la saison 2026-2027 se présente pleine de challenges et d’ambitions pour le LOSC ! C’est ainsi qu’il prolonge son contrat avec le Club pour une saison supplémentaire », peut-on lire dans le communiqué publié par les Dogues. Pour rappel, Giroud a inscrit 11 buts en 44 matches lors de la saison 2025/2026.