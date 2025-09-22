Ballon d’Or 2025 : Viktor Gyökeres remporte le trophée Gerd Müller

L’an dernier, Kylian Mbappé et Harry Kane s’étaient partagé le trophée Gerd Müller récompensant le meilleur buteur de la saison écoulée. Cette année, il y avait moins de suspens. C’est le buteur suédois Viktor Gyökeres qui a raflé la mise.

Avant d’être transféré à, Arsenal pour 70 M€, le Scandinave a fait des ravages avec le Sporting Portugal la saison dernière. Avec 54 buts inscrits et 13 passes décisives délivrées en 52 rencontres, le nouvel attaquant des Gunners a écrasé la concurrence.