Officiel

Ballon d’Or 2025 : Viktor Gyökeres remporte le trophée Gerd Müller

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Viktor Gyökeres - Sporting Clube de Portugal @Maxppp

L’an dernier, Kylian Mbappé et Harry Kane s’étaient partagé le trophée Gerd Müller récompensant le meilleur buteur de la saison écoulée. Cette année, il y avait moins de suspens. C’est le buteur suédois Viktor Gyökeres qui a raflé la mise.

Ballon d'Or
Ewa Pajor & Viktor Gyökeres are our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯

#trophéeGerdMuller #ballondor
Avant d’être transféré à, Arsenal pour 70 M€, le Scandinave a fait des ravages avec le Sporting Portugal la saison dernière. Avec 54 buts inscrits et 13 passes décisives délivrées en 52 rencontres, le nouvel attaquant des Gunners a écrasé la concurrence.

Pub. le - MAJ le
Arsenal
Sporting
Viktor Gyökeres

Arsenal Logo Arsenal FC
Sporting Logo Sporting Clube de Portugal
Viktor Gyökeres Viktor Gyökeres
