« Je suis sur un autre club, un beau club de Ligue 1, mais je ne peux rien dire. » Cyril Hanouna ne deviendra pas actionnaire ou dirigeant de l’En Avant Guingamp, qui a finalement décidé de ne pas rencontrer l’animateur de télévision. En revanche, il a révélé être sur un projet pour une équipe de l’élite, sans en dévoiler le nom. L’Equipe confirme les rumeurs venues de Nice-Matin publiées hier, il s’agirait bien de l’OGC Nice. Ou plutôt, il s’agissait puisque les tractations ont eu lieu l’hiver dernier.

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Jim Ratcliffe et Ineos cherchent à vendre le club de la Côte d’Azur depuis plusieurs mois maintenant. Hanouna s’est montré intéressé mais davantage pour faciliter les démarches auprès d’un acquéreur, lui dont le carnet d’adresses est très fourni, auprès de potentiels investisseurs américains. Ce projet n’a finalement pas été retenu. « En ce qui concerne le process en cours, le groupe Ineos est très exigeant sur qui pourra continuer à accompagner le club à l’avenir », rappelle l’actuel propriétaire.