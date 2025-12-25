Menu Rechercher
Brésil : la magnifique initiative de Raphinha pour Noël

Par Kevin Massampu
1 min.
Raphinha, buteur avec le Barça @Maxppp

Performant sur les terrains avec le FC Barcelone, Raphinha est encore plus classe en dehors. Rentré à Porto Alegre avec sa compagne pour Noël, l’ailier brésilien en a profité pour organiser une distribution de cadeaux à destination des enfants. Plusieurs camions ont envahi le quartier d’enfance de l’ex-Rennais pour distribuer des vêtements. 

DAZN Football
Raphinha visited his childhood home with some Christmas presents 🎁

(🎥 via X/ barcauniversal)
Le joueur de 29 ans a même aidé à décharger les cartons avant de prendre des photos avec la foule venue en masse. Plusieurs activités, ainsi qu’un concert, ont également été organisés. Un très beau geste de la part du Catalan, qui retrouvera le camp d’entraînement du Barça d’ici le 29 décembre prochain.

En savoir plus sur

Brésil
Barcelone
Raphinha

