Pourquoi le Maroc rafle tous les binationaux belges ?

«C’est le rêve de tous les enfants de jouer pour son pays. C’est une grande famille le Maroc, je me sens direct chez moi. Quand mon pays m’appelle, je n’hésite pas.» Ces mots sont ceux du jeune Rayane Bounida, talent belgo-marocain fraîchement convoqué avec les Lions de l’Atlas. Et sa déclaration n’est pas du tout passée auprès des supporters belges alors que le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam avait fait toutes ses classes dans les catégories de jeunes de la Belgique. Mais il traduit une tendance depuis de longues années maintenant. Rayane Bounida, 20 ans, était sans doute l’un des jeunes milieux offensifs les plus excitants formés en Belgique depuis une décennie. Il avait même été approché personnellement par Gill Swerts, le sélectionneur des Espoirs, qui lui avait présenté le projet à long terme tout comme le directeur sportif de la sélection belge Vincent Mannaert. En vain donc puisque la FIFA officialisait son changement de nationalité sportive lors de cette trêve. Dans la même journée, Saif Eddien Lazar, attaquant de Genk, voyait lui aussi son changement de nationalité sportive validé par la FIFA en faveur du Maroc. Deux coups en une seule journée. La fédération belge a encaissé deux échecs.

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Ce n’est que le dernier épisode d’une série qui a commencé à vraiment piquer la Belgique depuis quatre ans maintenant. Il y a eu Bilal El Khannouss, né à Molenbeek, formé à Genk, l’un des plus grands talents de sa génération, qui a choisi le Maroc dès 2022, alors que tout le monde en Belgique pensait encore avoir une chance de le retenir. Il y a eu aussi Anass Zaroury lors de ce même Mondial 2022 alors même que Roberto Martinez (alors sélectionneur belge) avait discuté avec lui pour le convaincre de choisir la Belgique. Plus récemment, Chemsdine Talbi, révélé en Ligue des champions avec le Club Bruges, qui avait porté le maillot belge en jeunes pendant trois ans avait finalement tranché pour le Maroc en janvier 2025. Et cette fuite touche même d’autres fédérations européennes. Le dernier cas en date qui a fait couler beaucoup d’encre : Konstantinos Karetsas, né et formé en Belgique, qui a surpris tout le monde en choisissant la Grèce. La fédération belge soupçonne dans certains cas que des arguments financiers ont pu circuler sans pouvoir évidemment le prouver, ni pour la Grèce, ni pour le Congo, ni pour le Maroc. «La FIFA doit changer les règles pour les binationaux. Mais tant que je suis là, on ne paiera pas pour convaincre des joueurs », avait lâché Vincent Mannaert, le directeur sportif.

La machine marocaine face aux méthodes belges dépassées

«C’est un sujet sensible ici en Belgique et très important pour l’avenir. La Belgique a de nombreux talents mais n’a pas un réservoir aussi grand que la France par exemple vu la taille du pays. Donc on ne peut pas se permettre de perdre trop de talents même si on en perd toujours, car il y a des choix par rapport aux parents ou l’envie. C’est logique et cela a toujours été respecté, car ça marche aussi dans l’autre sens avec des joueurs qui ont choisi la Belgique en étant nés ailleurs. Mais ces derniers mois, il y a une vraie tendance négative où la Belgique perd plus qu’elle ne gagne. Le Maroc a fait une vraie opération de charme et la Fédération belge soupçonne parfois un aspect financier dans les choix notamment pour Konstantinos Karetsas où il y a eu des soupçons. C’est à vérifier. Pour Bounida, ils savaient que le combat était déjà perdu», nous explique Christophe Franken, suiveur de la sélection belge pour le média La Dernière Heure. Pour comprendre pourquoi le Maroc gagne cette bataille, il faut aller au fond du problème. Pendant des années, la Belgique n’avait pas vraiment de politique structurée pour les binationaux.

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Kevin Vermeulen, responsable de la cellule des talents, a été licencié début mars 2025 après les échecs dans les dossiers Talbi et Karetsas. «On doit plus vite avoir une idée des jeunes joueurs qui ont une binationalité. C’est du travail de préparation. On doit absolument avoir l’information de la binationalité. Si tu n’as pas l’info tu ne peux pas agir. Et avant, on n’avait pas assez d’infos détaillées pour ces joueurs», reconnaît aujourd’hui Vincent Mannaert. En face, le Maroc fonctionne de manière radicalement différente puisque la FRMF dispose d’une équipe de scouts missionnés pour identifier et convaincre les binationaux, une cellule de scouting qui quadrille l’Europe, identifie les joueurs dès 12-13 ans et tisse le lien avec les familles bien avant que la question du choix de nationalité sportive se pose. Ce lien précoce avec la diaspora marocaine qui, malgré des vagues d’immigration remontant parfois à deux générations, reste profondément attachée au pays d’origine — est une force que la Belgique n’a tout simplement pas su contrebalancer. Pour Bounida lui-même, la décision était arrêtée son plus jeune âge, bien avant que la Belgique ne réalise qu’elle était en train de le perdre. «La Belgique a conscience désormais que c’est un dossier qui se travaille très tôt et qu’il faut montrer un projet sérieux. Elle veut montrer qu’il y a des avantages à choisir la Belgique selon eux. Ils se rendent bien compte que la société est multiculturelle en Belgique et donc il a forcément de plus en plus de joueurs avec deux ou trois nationalités. Donc s’ils ne prennent pas le problème tôt, ils perdront beaucoup de talents. La Belgique a encore la chance d’avoir des jeunes de 14-18 ans très prometteurs et la Fédération ne peut plus se permettre de perdre 70% de son vivier. Car ça sera compliqué d’avoir une équipe compétitive dans 10 ans sinon », analyse Christophe Franken.

La riposte belge et le pari du long terme

À cela s’ajoute un argument qui était impensable il y a dix ans : le rapport de force sportif s’est inversé. Dans les années 2000-2010, quand la Belgique vivait son âge d’or avec la génération des Hazard, Lukaku, De Bruyne, les Fellaini et Chadli de l’époque faisaient un choix évident en rejoignant les Diables Rouges plutôt que le Maroc. Aujourd’hui, le Maroc sort d’une demi-finale de Coupe du monde (2022), une victoire à la CAN 2025 (en attendant la décision du TAS), un Mondial à domicile en 2030. Le centre d’entraînement Mohammed VI à Salé est décrit par tous ceux qui le visitent comme un bijou. Un complexe sans équivalent ou presque en Europe, qui laisse notamment la Belgique loin derrière. Pour un jeune joueur de 18 ans qui se demande avec quelle sélection il aura le plus de chances de briller à l’international et gagner des titres dans les dix prochaines années, la réponse n’est plus aussi évidente qu’elle l’était. «La Belgique espère désormais que le futur montrera que le choix vers le Maroc n’est pas toujours le bon. Car le Maroc verrouille les joueurs rapidement. Donc forcément, avec tous les joueurs là-bas, à un moment tu ne peux qu’aligner 11 joueurs donc il y aura des déçus donc forcément la fédération belge pourra jouer dessus et dire "regardez, ils ont choisi le Maroc, mais à long terme…". C’est un combat long », conclut le journaliste de La Dernière Heure.

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Pour espérer changer les choses, la Belgique veut désormais que les jeunes binationaux expriment leur choix le plus tôt possible, dès 18 ans et la fédération souhaite même que la FIFA fixe un âge butoir pour officialiser le choix. Et en interne, la fédération a aussi changé de méthode. Les sélectionneurs de jeunes doivent désormais entretenir un contact personnel, régulier avec chaque joueur binational prometteur. Tout ça en ajoutant donc l’argument du temps de jeu. Avec la concurrence au Maroc à certains postes, certains joueurs n’auront pas forcément les minutes qu’ils auraient eues chez les Diables Rouges. Le gros défi de la sélection belge, qui est clairement sur le déclin, sera d’inverser encore une fois le rapport de force pour revenir à celui qui existait il y a vingt ans. Mais tout ça ne se fait pas en un jour et en attendant, la Belgique a du souci à se faire.