La presse rend hommage à Lionel Messi, Harry Kane entre dans l’histoire de l’Angleterre

Les adieux émouvants pour Leo Messi

Lionel Messi a définitivement fait ses adieux à la sélection argentine. Le 7 octobre 2026 fera date dans l’histoire du football puisque nous ne reverrons plus le numéro 10 de légende revêtir la tunique de l’Albiceleste. Et forcément, quelques heures après ses adieux déchirants lors d’un match amical face au Bénin, remporté au passage 3-0 grâce à un penalty de Messi, qui s’est également offert 2 passes décisives, la nouvelle est dure à encaisser pour la presse argentine à l’image de Clarin qui titre : "Ne pars pas Léo, ne pars pas" avant de remercier son éternel numéro 10, 46 millions de fois dans ses pages intérieures, correspondant aux 46 millions d’Argentins qui ont vibré sur les coups de génie de la Pulga. Du côté d’Olé on préfère mettre en avant les mots forts utilisés par Messi dans son discours d’adieu déclarant notamment que la sélection argentine va lui manquer. Ému aux larmes au moment de s’adresser au public, il a commencé par avoir un mot pour son père, parti il y a peu de temps. « C’est difficile de dire quelque chose. C’est beaucoup d’émotions. La première personne à laquelle je pense, c’est mon père. », avant d’ensuite lancer les remerciements et montrer sa fierté d’avoir porté le maillot argentin : « il y a beaucoup trop de monde à remercier, ça a été un énorme honneur de porter ce maillot. Dans les moments difficiles aussi que l’on a passé ensemble, mais je me suis toujours battu, je n’ai jamais cessé de me battre et j’ai donné mon maximum. J’aimerais être là pour toujours, car jouer pour la sélection d’Argentine est la plus belle chose qui puisse arriver. »

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Harry Kane marque encore les esprits

Un autre buteur en grande forme est mis à l’honneur, c’est Harry Kane. Alors que l’Angleterre disputait son 4e match de Ligue des Nations, les hommes de Thomas Tuchel peuvent remercier leur double buteur, Harry Kane, dit "le plus grand d’Angleterre" dans le Daily Mail. Même constat pour le Daily Star qui parle de lui comme un joueur "unique et spécial". Un joueur spécial qui disputait un match spécial hier puisque l’attaquant anglais a tout simplement égalé le record de sélection de Peter Shilton avec 125 capes pour 91 buts, largement devant les 53 inscrits par Wayne Rooney.

Raphinha va être blindé par le Barça

En effet, comme le mentionne Sport, le Barça va blinder Raphinha, auteur d’un début de saison époustouflant en le prolongeant jusqu’en 2030 assorti d’une clause à un milliard d’euros. Le média précise que l’officialisation devrait intervenir d’ici à la fin de la semaine. Une excellente nouvelle pour le club catalan vu les offres que Raphinha a pu recevoir récemment, notamment dans le Golfe.