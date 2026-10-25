Real Madrid, Équipe de France : Rio Mavuba s’enflamme pour Eduardo Camavinga

Écarté par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026 après une saison difficile au Real Madrid, Eduardo Camavinga semble avoir retrouvé des couleurs depuis le début du nouvel exercice. Sous les ordres de José Mourinho, le milieu de terrain français monte progressivement en puissance, une dynamique renforcée par son récent rassemblement avec les Bleus, marqué par la première de Zinedine Zidane à la tête de la sélection. Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin, Rio Mavuba a analysé la situation de l’ancien Lillois, estimant qu’il avait les qualités pour s’imposer durablement en équipe de France, tout en soulignant les difficultés qu’il rencontre encore en club.

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« Est-ce que c’est sa saison ? Ça, le temps nous le dira. Mais ce qui est sûr, c’est que c’est un joueur qui est arrivé à 18 ans au très haut niveau. Ensuite au Real Madrid, ça fait déjà pas mal de saisons qu’il y est et je pense que tout le monde est unanime pour dire qu’on attend plus de lui. Maintenant, ne pas vivre une Coupe du monde, c’est très difficile pour chaque joueur et encore plus pour lui quand tu es au Real Madrid. Mais on a senti qu’avec l’arrivée de Zidane, il a retrouvé de la confiance pendant ce stage. Il a même un meilleur niveau. Et aujourd’hui, oui, c’est un joueur qui peut largement postuler à une place de titulaire indiscutable en équipe de France. Maintenant, il y a un autre problème. Il y a le club, le club où il est tout le temps. Là, c’est plus compliqué. Aujourd’hui, il n’a pas encore réussi, dans l’esprit de Mourinho, à doubler Tchouaméni. S’il a disparu, c’est qu’il a eu un niveau moins intéressant. Mais aujourd’hui, avec ce qu’il a montré en équipe de France, ça va l’aider à bien revenir », a expliqué l’ancien international tricolore.