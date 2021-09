PSG : Pauleta a de grands espoirs pour le trio Messi-Neymar-Mbappé

Pedro Miguel Pauleta, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, a jugé la progression de Kylian Mbappé depuis son arrivée dans la capitale, dans une interview publiée sur le site de la Ligue 1. Pour lui, le Français a énormément évolué physiquement, mais il doit encore être plus efficace devant le but. Concernant son association avec Neymar sur le front de l’attaque, Pauleta espère « qu’ils vont réussir à former un trio redoutable avec Lionel Messi. »

Avec l’arrivée de l’Argentin, le jeu de Mbappé pourrait évoluer. D’après le Portugais, « il va être obligé de s’adapter. Mais il va beaucoup grandir avec Lionel Messi au Paris Saint-Germain. S’il a l’intelligence de bien se déplacer, en profitant des espaces créés par Messi et Neymar, il va souvent se retrouver en bonne situation grâce à leur qualité de passe et il pourra donc marquer beaucoup de buts. Le fait qu’il puisse jouer sur le côté ou dans l’axe sera un atout. Après, il y aura toujours un risque que l’un des trois marque moins. Si c’est le cas de Kylian, il devra l’accepter. »