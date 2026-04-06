Monaco : plus rien n’arrête le serial buteur Folarin Balogun

Folarin Balogun a dû passer une belle nuit. Car dans la soirée de dimanche, lors de la rencontre choc entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille, l’attaquant américain a délivré les siens à la 74e minute grâce à un lob magistral sur Geronimo Rulli. Son action a été rendue possible par un dégagement manqué de Benjamin Pavard, offrant à Balogun une occasion parfaite qu’il n’a pas manquée. Un geste de grande classe et déjà classé comme le plus beau but de la saison par certains.

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Malgré une première partie de match disputée et une défense marseillaise compacte, Balogun a su patienter pour frapper au moment opportun et offrir la victoire à l’AS Monaco (2-1), qui se replace clairement dans la course au podium. L’attaquant américain, en pleine confiance, a démontré qu’il était l’attaquant numéro un du club de la Principauté. Car avec ce but, Balogun a marqué pour son sixième match consécutif en Ligue 1. Même mieux, parce qu’il s’agit de son huitième but en onze rencontres, toutes compétitions confondues, depuis le 1er février. Une série qui souligne sa régularité et son efficacité.

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Folarin Balogun fait mieux que toute la Ligue 1

Des chiffres supérieurs à ceux de tout autre joueur de Ligue 1 durant la même période. «Parfois, vous frappez la balle et ça atterrit parfaitement où vous le vouliez. Le coach n’était pas sur le bord du terrain ce soir, mais il nous donne de la confiance. C’est la dynamique qu’on a dans l’équipe aujourd’hui, tout le monde est impliqué, veut faire passer l’équipe en premier. L’important est aussi de se focaliser sur le prochain match, de rester humble en profitant de la victoire», a indiqué le buteur au micro de Ligue 1+.

Ses coéquipiers et le staff n’ont pas manqué de saluer sa performance. Maghnes Akliouche a loué son sang-froid et la beauté de sa réalisation. «Franchement, très, très beau but. Et il faut aussi remercier Kevin, qui communique beaucoup. Il lui avait aussi parlé de ce geste-là. Mais la réalisation, elle est juste magnifique», a indiqué l’international français, rejoint par Lamine Camara : «ça se voit que c’est l’homme en forme. On espère qu’il va continuer comme ça, on a confiance en lui. Je lui ai dit que c’est l’un des plus beaux buts que j’aie vus dans ma carrière». Il restera encore six matches pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions et faire le plein de confiance pour Folarin Balogun, qui s’envolera avec les États-Unis disputer sa Coupe du Monde très attendue sur son sol.