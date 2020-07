Vente OM : le troll de Mourad Boudjellal

Depuis quelques jours, les principaux concernés par le projet de rachat de l'Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, se font bien discrets. Toutefois, l'ancien grand patron, triple champion d'Europe de rugby, du Rugby club toulonnais (RCT) aime tout autant l'outil twitter que Jean-Michel Aulas, son peut-être futur confrère de l'Olympique Lyonnais. Il s'est encore amusé, tard hier soir, sur l'oiseau bleu.

La suite après cette publicité

« On va payer le café promis... », a-t-il gazouillé en postant une photo de lui et d'Ajroudi en train de boire un petit café. Cette vanne fait référence à la longue interview d'Ajroudi dans La Provence où il expliquait qu'il payait bien son café alors que des rumeurs sur sa solvabilité et sur une éventuelle dette qu'il avait contractée à l'hôtel parisien le Georges V commençait à tourner. On s'amuse comme on peut...