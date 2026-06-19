Ronaldinho pourrait sortir de sa retraite et retrouver un club à 46 ans

L’information a fait l’effet d’une bombe en Italie ce vendredi soir. 11 ans après l’arrêt de sa carrière de joueur professionnel après une dernière expérience à Fluminense, Ronaldinho serait sur le point de reprendre du service. D’après la Gazzetta dello Sport, la légende brésilienne devrait annoncer en pleine Coupe du Monde sa signature dans le club de Ravenne, pensionnaire de Serie C (troisième division italienne).

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Son arrivée devrait être officialisée le 23 juin pendant un grand évènement organisé à Miami, au cours duquel le nouveau maillot du club sera dévoilé. « Nouvelles couleurs, même sourire. J’ai hâte de retrouver les terrains et d’écrire une nouvelle page de mon histoire avec Ignazio (Cipriani, propriétaire du club) et toute la famille Cipriani. Le football a toujours été une source de joie pour moi, et je veux apporter cette même passion à Ravenna», confie Ronaldinho dans des propos rapportés par le journal au papier rose. Le Ravenne FC avait échoué de peu dans son objectif de monte la saison passée, échouant en play-offs. Dans la soirée, le journaliste italien Fabrizio Romano a démenti l’information sur son compte X, affirmant que la présence de Ronaldinho au club serait essentiellement liée aux opérations marketing du club, et qu’il ne disputerait qu’un match amical. Il a depuis supprimé son tweet.