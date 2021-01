Strasbourg : Thierry Laurey n'est pas inquiet pour son avenir

Thierry Laurey vit-il ses derniers mois dans un club qu'il a rejoint en 2016 en Ligue 2 ? L'entraîneur strasbourgeois arrive en fin de contrat en juin prochain et aucune discussion n'a eu lieu pour prolonger ou pas. C'est ce qu'il a lui-même reconnu dans un entretien à RMC hier soir. Pourtant auteur d'une promotion dans l'élite, d'une victoire en Coupe de la Ligue, d'un retour sur la scène européenne et d'un maintien assuré tous les ans, il explique être concentré sur cette saison un peu délicate pour les Alsaciens, actuels 13e de Ligue 1.

«Il n’y a pas de discussions pour l’instant, on a d’autres chats à fouetter pour être honnête. (...) L’an dernier, j’avais prolongé en février. On avait décidé d’attendre la fin du mercato pour en discuter. J’analyserai les choses tranquillement, à tête reposée, comme on l’a fait l’an passé. On a pris le temps avec Marc (Keller, le président de Strasbourg) de se rencontrer, de bien discuter, de se poser toutes les questions, surtout les bonnes. C’était important de faire un bon bilan sur les quatre ans qu’on venait de passer ensemble.» On en saura sûrement plus à la fin du mois prochain.