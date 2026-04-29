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Manchester United en a marre du Barça

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marcus Rashford @Maxppp

Manchester United ne sait plus sur quel pied danser avec le FC Barcelone. Depuis plusieurs mois maintenant, le club catalan envoie des signaux différents et même contradictoires à son homologue anglais dans le dossier Marcus Rasfhord. Dernier exemple ces dernières heures où la tendance serait revenue à un maintien de l’attaquant au sein des Blaugranas la saison prochaine, malgré l’indemnité de 30 M€ à verser aux Red Devils.

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Selon Sport, ce nouveau revirement de situation n’est pas forcément à prendre au sérieux. Ce n’est pas la première fois que des informations allant dans les deux sens filtrent. En réalité, un bras de fer s’est engagé entre les deux clubs. Le Barça souhaiterait conserver Rashford, mais à un prix inférieur, là où les Mancuniens se montrent intransigeants. Ce feuilleton interminable a le don d’agacer les pensionnaires d’Old Trafford.

Pub. le - MAJ le
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