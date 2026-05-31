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Ligue des Champions

PSG : la Tour Eiffel noyée dans une épaisse fumée noire suite à un incendie

Par Valentin Feuillette
1 min.
La tour Eiffel @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

La nuit reste agitée dans plusieurs secteurs de la capitale après le sacre du PSG en Ligue des champions. Aux abords de la Tour Eiffel, un important dégagement de fumée a été observé après un départ de feu dans un local à poubelles situé sur les quais de Seine. Plusieurs autres foyers ont également été signalés au pied du monument parisien.

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Vers 2h30 du matin, les tensions demeuraient vives dans le secteur. Les forces de l’ordre poursuivaient leurs opérations pour disperser les derniers groupes présents sur place, tandis que les secours intervenaient sur les différents départs d’incendie recensés autour de la Tour Eiffel.

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