Le FC Porto a frappé très fort dans ce choc de la 12e journée face au Sporting CP. Devant leur public, les Dragons ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à Gabri Veiga, parfaitement servi par Victor Froholdt (13e). Dans la foulée, Samu Aghehowa a doublé la mise après un bon travail d’Alberto (17e). Supérieurs dans le jeu, les hommes de Francesco Farioli ont même frôlé le troisième but, avec notamment une tentative de William Gomes sur le poteau. En face, le Sporting de Paulo Fonseca a affiché beaucoup de difficultés et n’a quasiment jamais inquiété Diogo Costa en première période. La tension est également montée sur les bancs, avec l’expulsion de Paulo Ferreira, adjoint de Fonseca.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les Leões ont tenté de réagir et se sont procuré quelques situations, notamment par Rodrigo Zalazar, mais Diogo Costa a répondu présent. William Gomes a également manqué une énorme occasion après une erreur de Gonçalo Inácio, tandis que Maxi Araújo a buté sur le portier portugais. En fin de rencontre, les protégés de Farioli ont triplé la mise dans le sillage de Borja Sainz (90e+10) mais le but a été annulé. Malgré plusieurs changements de part et d’autre, le Sporting n’a jamais réussi à véritablement relancer le suspense. Le FC Porto a géré son avantage jusqu’au coup de sifflet final et s’est offert une victoire plus que convaincante (2-0). Un succès précieux pour les Dragons, qui confortent leur avance au sommet du championnat et repoussent encore davantage leur grand rival lisboète.