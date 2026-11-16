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Gareth Bale veut racheter un gros club de Liga

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Gareth Bale avec le Pays de Galles @Maxppp

Retraité depuis janvier 2023, Gareth Bale n’a visiblement pas envie de passer sa retraite allongé sur un transat sur une plage tropicale… Très actif dans l’univers du golf - sa véritable passion, devant le foot - l’ancien ailier de Tottenham et du Real Madrid veut tout de même revenir dans le monde du ballon rond, mais dans les bureaux.

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Comme l’indiquent ABC de Sevilla et plusieurs autres médias espagnols, l’ex-international gallois est impliqué dans un projet de rachat du Séville FC. Il est ainsi la tête d’affiche et le conseiller d’un fonds dont l’identité est encore méconnue, et qui vise à s’emparer de 85% des parts du club, dont la valeur est estimée à 500 millions d’euros. Le rachat pourrait se conclure d’ici la fin de l’année, alors que d’autres candidats sont aussi en course.

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