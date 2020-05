MU : Paul Pogba encensé par Luke Shaw

Depuis son arrivée à Manchester United en provenance de Southampton, en échange de 37,5 millions d'euros, Luke Shaw a vu de nombreux joueurs défiler sous le maillot des Red Devils. Interrogé par le site officiel du club mancunien, le latéral gauche de 24 ans a expliqué qu'il adorait être opposé à Anthony Martial (24 ans) lors des séances d'entraînements. Si l'attaquant français fait partie des meilleurs joueurs de l'effectif d'Ole Gunnar Solskjaer selon l'international anglais, le plus redoutable n'est autre que Paul Pogba (27 ans).

«Actuellement, Paul Pogba est le joueur à qui il est le plus compliqué de prendre la balle. Il est tellement grand et tellement rapide balle au pied, il sait parfaitement comment protéger son ballon. Il a également les plus grandes qualités pour tirer au but et délivrer des passes. Pour être honnête, il a tout pour être le meilleur milieu de terrain du monde. Vous pourrez demander cela à n'importe quel autre joueur de l'équipe», a ainsi confié Luke Shaw à propos du champion du monde 2018, qui n'a disputé que 7 rencontres de Premier League cette saison.