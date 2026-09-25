EdF : la sortie troublante de Jules Koundé sur Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé

Ce vendredi, pour la première de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus, l’équipe de France s’est imposée dans la douleur en Turquie (0-1). Face à des Turcs dangereux et minés par la sortie de Kylian Mbappé, blessé sur son but, les Français ont été au rendez-vous pour la première de Zizou. Depuis plusieurs jours pourtant, les rumeurs d’une brouille entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur fond de rivalité dans la quête du Ballon d’Or pullulent sur les réseaux sociaux. Et alors que tous les acteurs de l’équipe de France démentent des tensions, Jules Koundé s’est fendu d’une sortie moins tranchée ce vendredi.

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Interrogé par TF1, le défenseur du FC Barcelone a affirmé qu’il n’y avait pas de rivalité, mais il s’est laissé aller à une sortie laissant entendre qu’il pourrait y avoir une explication entre les deux hommes : « le Ballon d’Or, l’ambiance ? Ça vous inquiète, mais ça fait partie des choses de la vie. Ils sont grands pour régler leurs problèmes s’il y en a. Personnellement, je ne vois pas de problèmes et je trouve que le groupe vit bien. » Une déclaration qui n’est pas très claire.