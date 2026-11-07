« Cette interview, c’est de la merde » : Pablo Maffeo explose à la mi-temps face au Real Madrid

Alors que Valence était mené 2-0 à domicile par le Real Madrid à la mi-temps, Pablo Maffeo a totalement perdu son sang-froid au micro de DAZN. Interrogé sur les difficultés rencontrées par son équipe durant les 45 premières minutes, le joueur n’a pas mâché ses mots : « Ça ne sert à rien de faire cette interview. C’est de la merde. C’est un match de merde. » Visiblement furieux contre les décisions arbitrales, il a ensuite poursuivi : « Il y a des fautes contre nous qui sont sifflées alors qu’il n’y a pas faute. Mais vas-y, je vais répondre à ta question. » Avant de revenir sur l’ouverture du score madrilène : « Il y a faute sur le premier but. Je pense que l’équipe, néanmoins, joue plutôt bien. » Une sortie virulente qui témoigne de la frustration du joueur face au scénario de cette rencontre.

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Déjà averti d’un carton jaune pour un tacle dangereux sur Kylian Mbappé, Pablo Maffeo était directement impliqué dans l’action ayant conduit à l’ouverture du score de Federico Valverde sur coup franc. Huit minutes plus tard, Arda Guler a doublé la mise pour le Real Madrid, profitant d’un centre contré de Jude Bellingham. Une première période compliquée pour Valence, qui avait cru ouvrir le score avant de voir un but refusé pour une position de hors-jeu d’Aaron Mayol. Actuellement 19e de Liga, le club valencien se retrouve dans une situation délicate au classement, et cette nouvelle rencontre mal engagée ne fait qu’accentuer la pression sur ses joueurs. La frustration affichée par Pablo Maffeo à la pause illustre les tensions qui accompagnent les difficultés sportives de son équipe.