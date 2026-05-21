Barça : malaise autour de Jules Koundé
Le groupe du FC Barcelone était réuni autour d’un dîner au Casanova Beach Club hier soir. En effet, l’équipe, la direction et le personnel se sont rassemblés sur la promenade de Castelldefels, pour célébrer cette saison, notamment la Liga. Dans le même temps, les Catalans ont fait leurs adieux à Robert Lewandowski, mais le joueur qui a créé la polémique n’est pas le buteur polonais.
D’après El Chiringuito, il y aurait des doutes sur la continuité de Jules Koundé en Catalogne. La situation de l’arrière français suscite de nombreuses interrogations, puisqu’il est arrivé au dîner sans être accompagné et est le joueur qui est resté le moins longtemps durant la soirée. Le latéral droit aurait passé environ 45 minutes au Beach Club, sans vraiment montrer d’enthousiasme. De quoi relancer les rumeurs de départ.
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