Chelsea : le retour à la compétition cataclysmique du critiqué Emanuel Emegha

Il attendait ce moment depuis de longs mois, mais ses grands débuts avec Chelsea ont rapidement tourné au cauchemar. Arrivé chez les Blues avec de grandes ambitions, Emanuel Emegha n’avait toujours pas disputé la moindre minute cette saison en raison de ses pépins physiques. Une absence prolongée qui avait forcément retardé son intégration dans l’effectif de Xabi Alonso, impatient de pouvoir compter sur les qualités de l’ancien attaquant de Strasbourg. Hier soir, à l’occasion du choc de Carabao Cup face à Liverpool, l’international néerlandais a enfin pu effectuer ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Une entrée en jeu très attendue, mais qui s’est transformée en soirée particulièrement difficile pour le joueur de 23 ans, dont les 22 premières minutes avec Chelsea resteront longtemps dans les mémoires, et pas pour les bonnes raisons.

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Car Emegha a rapidement fait parler de lui, mais davantage pour son comportement que pour ses qualités offensives. Peu après son entrée en jeu, l’ancien Strasbourgeois s’est notamment distingué en poussant violemment son compatriote Virgil van Dijk, sans raison apparente. Un geste d’humeur qui a donné le ton d’une prestation particulièrement compliquée. En 22 minutes sur la pelouse, l’attaquant néerlandais n’a touché que sept ballons et perdu cinq de ses six duels. Incapable de peser sur la défense des Reds, il a ensuite vécu le pire scénario possible lors de la séance de tirs au but. Alors qu’il avait l’occasion d’envoyer Chelsea au tour suivant, Emegha a manqué sa tentative, précipitant finalement l’élimination des Blues. Un dénouement cruel pour un joueur qui espérait certainement vivre des débuts bien différents.

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Une soirée manquée

Un scénario d’autant plus frustrant que Xabi Alonso avait récemment affiché de grandes attentes concernant son nouvel attaquant. Il y a quelques semaines, l’entraîneur espagnol ne cachait pas son impatience à l’idée de retrouver un Emegha à 100 % de ses capacités surtout avec la pénurie au poste de 9 et la blessure de Joao Pedro. « Quand il est en forme, c’est un joueur très spécial. Il mesure 1,95 m, il est rapide et attaque les espaces. Il va donner du fil à retordre aux défenseurs lorsqu’il sera en bonne condition physique », expliquait-il. Des déclarations qui témoignaient de la confiance placée dans le profil atypique du Néerlandais, capable d’allier puissance physique, vitesse et profondeur. Mais après plusieurs mois loin des terrains, Emegha a surtout montré qu’il lui faudrait encore du temps pour retrouver ses sensations et répondre aux attentes placées en lui.

Interrogé après la rencontre, Xabi Alonso n’a d’ailleurs pas souhaité accabler son joueur malgré son penalty manqué et l’élimination de Chelsea. « C’est difficile de faire ses débuts et de vivre un tel moment, alors que ce penalty aurait tout changé pour lui comme pour nous. Il doit tirer des leçons de chaque expérience. Aujourd’hui, c’était une journée triste pour lui », a regretté le technicien espagnol. Une manière de protéger son attaquant, dont le retour à la compétition devait initialement constituer une bonne nouvelle pour les Londoniens. Au lieu de cela, Emegha se retrouve déjà sous le feu des critiques après une première apparition particulièrement malheureuse. Reste désormais à savoir comment le Néerlandais réagira à ce premier échec. Car si son entraîneur continue de croire en son potentiel, l’ancien Strasbourgeois devra rapidement montrer un tout autre visage pour faire oublier cette soirée cauchemardesque.