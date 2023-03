Real Madrid, LdC : la réaction à chaud de Carlo Ancelotti après sa victoire face à Liverpool

La suite après cette publicité

Quelques instants après la victoire acquise à domicile face à Liverpool en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, pour confirmer le large succès à l’aller (1-0, 6-2 aux scores cumulés), l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a été satisfait de la copie rendue par ses joueurs, ajoutant que les objectifs de son équipe dépendront donc du Clasico face au FC Barcelone ce dimanche : «dans le foot, tu ne sais pas ce qui peut se passer. On a joué un match sérieux, bien avec le ballon et sans le balle, concentré. On a fait un bon match. (…) Nos objectifs ? On va voir ce qu’il se passe dimanche. On a un très bon match».

Toujours au micro de Canal +, le technicien italien s’est également expliqué sur son choix de titulariser Eduardo Camaviga à la place de son compatriote Aurélien Tchouameni au poste de sentinelle, avant de confier le poste préférentiel de son ancien Rennais : «ce sont des petits détails qui m’ont amené à choisir Eduardo, mais on a encore beaucoup de confiance envers Aurélien. Ce sont deux jeunes joueurs avec de très bonnes qualités. Eduardio peut jouer ici (devant la défense), un petit peu à gauche, arrière gauche en cas d’urgence. Il aime jouer au milieu.»

