Real Madrid : Kylian Mbappé sifflé par le Bernabéu

Blessé et absent du groupe madrilène depuis le match nul face au Betis (1-1), Kylian Mbappé a effectué son retour cette semaine à l’entraînement. Alvaro Arbeloa l’a même convoqué pour la rencontre face au Real Oviedo ce jeudi soir au Bernabeu, dans le cadre de la 36e journée de Liga.

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Entré à la 69e minute de jeu, le capitaine des Bleus a été copieusement sifflé par une large partie du Bernabeu. Ces dernières semaines, de nombreux supporters le désignaient comme le principal responsable des problèmes de leur équipe.