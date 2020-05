Le drôle de constat d'Habib Beye sur l'OL

L'Olympique Lyonnais est dans le flou en ce moment. Le club entraîné par Rudi Garcia a terminé l'exercice 2019-2020 à la 7e place de Ligue 1 après la décision de la LFP d'arrêter la saison en cours le 30 avril dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Jean-Michel Aulas, le président des Gones, s'estime lésé par ce choix et ne démène sur tous les fronts avec l'objectif d'inverser le cours des choses, en espérant que la Ligue fasse machine arrière. La raison ? Lyon ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. A moins que la formation rhodanienne remporte la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG ou qu'elle ne soulève la coupe aux grandes oreilles version 2019-2020. Présent sur le plateau du Canal Football Club dimanche, Habib Beye a analysé la situation de l'OL.

«Dans toute révolution, il y a un temps d'adaptation. On dit révolution, je pense que ça se passe dans tous les clubs où certains joueurs où certains membres du club emblématiques sont amenés à partir, c'est le cas pour Gregory Coupet (nouvel entraîneur des gardiens de Dijon, ndlr). De nouvelles personnes arrivent dans une organisation pour que cette équipe soit plus performante. C'est difficile d'avoir une lecture parce que mine de rien, ils sont en finale de la Coupe de la Ligue et sont encore engagés en Ligue des Champions avec un match aller qui a été gagné donc ça veut dire que pour l'instant, le bilan aurait pu être très positif pour cette équipe de Lyon. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra améliorer quelque chose sur le plan sportif puisque Lyon n'a pas battu les membres du top 5 encore cette saison. C'est problématique quand vous visez une place en C1. Et puis, il faudra s'adapter dans une saison où ils ne joueront pas la Ligue des Champions puisqu'ils ne sont pas qualifiés. Pour moi, tout n'est pas négatif pour Lyon. Ils vont être capables de redresser la barre, de s'ajuster par rapport à ce qu'ils ont fait de pas bien l'an dernier pour repartir sur une nouvelle page», a lâché l'ancien joueur de l'OM au sujet du club de JMA.