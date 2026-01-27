Feyenoord : la sortie énigmatique du directeur technique sur l’avenir d’Anis Hadj-Moussa

Le directeur général et technique de Feyenoord, Dennis te Kloese, a confirmé l’existence d’intérêts concrets autour d’Anis Hadj-Moussa. Auteur de prestations remarquées, l’ailier attire l’attention de plusieurs clubs européens. Selon Sky Sports, des équipes comme Chelsea, information que nous avions confirmée, ou Benfica figurent parmi les options évoquées, tandis que d’autres formations suivent également le dossier de près.

Interrogé à ce sujet, Dennis te Kloese n’a pas cherché à minimiser la situation, reconnaissant l’attractivité du joueur sur le marché. « Il y a toujours et tous les jours un intérêt concret pour Hadj Moussa », a-t-il déclaré il y a quelques jours, confirmant ainsi que le joueur est régulièrement sollicité. Auteur de deux buts et deux passes décisives lors des deux derniers matches, Hadj-Moussa affole les compteurs et pourrait quitter le club batave d’ici la fin du mercato hivernal.