Ligue 1 : Saint-Étienne se relance face à Angers

Pour la 29ème journée de Ligue 1, Angers recevait Saint-Etienne. Les Stéphanois, seizièmes, restaient sur deux défaites face à Lens et Lorient alors que les Angevins, eux, venaient de s’imposer face à Metz. Les Verts avaient donc à cœur de se relancer pour ne pas vivre une fin de saison plus que délicate.

La suite après cette publicité

Ce samedi, sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa, le spectacle n’était pas vraiment au rendez-vous. Les deux équipes avaient du mal à faire le jeu même si la rencontre était globalement dominée par Saint-Etienne. Après quelques occasions ratées, Wahbi Khazri trouvait enfin la faille (0-1, 53e). Un but qui assurait la victoire aux hommes de Claude Puel. Suffisant pour prendre les trois points et rejoindre Bordeaux et Strasbourg au classement.