Vidéo : Twitter s’indigne contre les insultes racistes envers Vinicius Junior

La suite après cette publicité

La Liga a été une nouvelle fois frappée par le racisme ce dimanche. Et comme souvent, c’est Vinicius Junior qui en a été la cible. L’attaquant brésilien a encore été victime d’insultes racistes sur la pelouse de Valence. Des incidents qui ont contraint l’arbitre à interrompre la rencontre. Le joueur de 22 ans s’est ensuite exprimé sur les réseaux sociaux, où il a notamment affirmé que « le racisme est quelque chose de normal en Liga ». Depuis cette polémique, plusieurs personnalités importantes du monde du football ont pris la parole pour défendre l’ailier du Real Madrid. Notamment Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a publié une story sur Instagram en partageant la publication de Vinicius et en y ajoutant un message : « Tu n’es pas seul. Nous sommes avec toi et te soutenons ». Il n’est pas le seul à le soutenir. Beaucoup d’autres joueurs en vont de leur message et la Twittosphère s’indigne encore mais commence sévèrement à en avoir marre de ce problème redondant ! On espère comme à chaque fois ne plus voir cela, une pensée à Vinicius.

À lire

Racisme : Javier Tebas en rajoute une couche sur le scandale Vinicius Junior