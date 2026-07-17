L’annonce énigmatique de l’agent de Mohamed Salah

L’avenir de Mohamed Salah continue d’alimenter les rumeurs. Sur son compte X, son agent Ramy Abbas Issa a publié un message énigmatique laissant entendre qu’une décision pourrait intervenir très prochainement concernant la prochaine destination de l’international égyptien.

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We still do not know where Mohamed will play next season but we may know very soon 🙂 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) July 17, 2026

« On ne sait toujours pas où Mohamed jouera la saison prochaine, mais on le saura peut-être très bientôt », a écrit l’agent de l’attaquant. Une déclaration qui relance les spéculations autour de l’avenir de Salah, alors que plusieurs clubs suivent de près sa situation depuis son départ libre de Liverpool.