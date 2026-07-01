FC Barcelone : Joan Laporta menace l’Atlético de Madrid pour Julian Alvarez !

C’est un dossier qui passionne l’Espagne. Et qui en crispe plus d’un, également. Effectivement, l’Atlético de Madrid est très agacé par l’attitude du FC Barcelone, qui fait le forcing pour enrôler Julian Alvarez. Ce dernier s’est d’ailleurs déjà exprimé publiquement en faveur d’un départ, lui qui serait prêt à tout pour rejoindre la Catalogne. Pour l’instant, les Colchoneros ne lâchent rien et ont même refusé des propositions à 9 chiffres formulées par le champion d’Espagne. Plus tôt dans la journée, le président Enrique Cerezo a encore fermé la porte publiquement.

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En Espagne, il se dit même que l’Atlético préfèrerait vendre son franchise player au PSG ou à Arsenal plutôt qu’au FC Barcelone, quitte à le vendre pour une somme inférieure à celle proposée par les Blaugranas. La colère rojiblanca est telle que mardi, une plainte a même été déposée auprès de la FIFA et de la Fédération Espagnole, les Madrilènes accusant le Barça de discuter avec le joueur sans leur accord, ce qui enfreindrait le règlement des transferts de la FIFA.

L’offre est là… mais elle a une durée de vie limitée !

Interrogé sur le cas Alvarez lors d’une conférence de presse organisée pour sa prise de pouvoir (il a été réélu plus tôt cette saison), Joan Laporta a été très clair. « Deco a fait une offre avec un certain montant d’argent. Le joueur veut venir, depuis qu’il est à City. J’ai parlé avec Gil Marin (DG de l’Atlético, NDLR), il m’a dit qu’en principe il n’avait pas prévu de le vendre. L’offre est ferme et elle restera sur la table. Mais elle n’est pas illimitée sur la durée. L’Atlético dit qu’il ne vend pas parce qu’ils n’avaient pas d’autre choix », a d’abord lancé le président blaugrana, qui fixe donc un ultimatum aux Colchoneros pour accepter l’offre.

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« On a beaucoup de respect pour l’Atlético de Madrid. Les tweets datent d’avant les paroles de Julian, qui n’a d’ailleurs pas mentionné le Barça. Et nous n’avons rien forcé dans cette histoire. On le visait déjà avant même son transfert à City. Ce qu’on a fait, c’est une offre. L’Atlético le sait. Je ne comprends pas pourquoi ils agissent comme ça (la plainte, NDLR). Je ne sais pas à quoi rime cette stratégie, mais je respecte. Ce ne serait pas la première fois qu’on boucle un transfert avec l’Atlético. Celui-ci est peut-être plus sensible. On fait un effort important », a conclu Laporta. Un nouvel épisode d’un feuilleton qui risque de durer, alors que le média The Athletic évoque déjà une nouvelle offre à venir de 130 millions d’euros…