Le Stade Rennais licencie Habib Beye !

Le Stade Rennais a tranché. Au terme d’une nouvelle soirée éprouvante à Lens, le club breton a décidé de mettre fin aux fonctions d’Habib Beye. «Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre», est-il écrit dans la missive publiée sur les réseaux du club. Arrivé avec l’étiquette de coach capable de redonner de l’élan et de la cohérence à un projet déjà fragilisé, l’entraîneur n’a jamais réussi à enrayer une crise profonde, aussi bien sportive que mentale. Les résultats en berne, la défiance croissante autour du coach et l’impression d’un groupe à bout de souffle, ont fini par convaincre la direction qu’un changement devenait inévitable, malgré la volonté initiale de laisser du temps au technicien.

Sur le terrain, les chiffres ont fini par parler d’eux-mêmes. Rennes reste sur une série noire marquée par des défaites à répétition et surtout une défense aux abois, avec 10 buts encaissés sur les trois dernières rencontres officielles. Le revers concédé à Lens (3-1), malgré une avance flatteuse à la pause, a agi comme un révélateur cruel des limites actuelles du groupe. Incapables de réagir, même en supériorité numérique, les Rennais ont une nouvelle fois sombré collectivement. Cette dynamique négative avait déjà été aggravée par l’élimination en Coupe de France face à l’OM, vécue en interne comme un échec majeur et un symbole du déclassement progressif du club.

Un 4e entraîneur à venir en 2 ans

En coulisses, la situation s’est également tendue au fil des semaines. Plusieurs décisions fortes ont alimenté les remous, à commencer par la mise à l’écart de Brice Samba pour des raisons disciplinaires, un choix assumé par Habib Beye mais qui a fait débat. Après la défaite à Lens, le discours très cadré de Valentin Rongier a illustré ce malaise latent. « Ça ne nous regarde pas. Le coach a pris cette décision, c’est lui notre boss », avait déclaré le milieu, tout en reconnaissant de nombreux manquements et une confiance en berne. Si l’ancien Marseillais a insisté sur l’unité du vestiaire, ces prises de parole ont surtout souligné la distance croissante entre le staff, les joueurs et les résultats.

Ce nouveau licenciement vient confirmer l’instabilité chronique du banc rennais ces dernières saisons. Après les passages infructueux de Julien Stéphan, puis de Jorge Sampaoli, Habib Beye n’aura pas davantage réussi à s’inscrire dans la durée. Rennes va désormais devoir se remettre en quête d’un entraîneur capable de reconstruire, dans l’urgence, un projet sportif en perte de cohérence et de crédibilité. Comme nous vous le révélions dernièrement, c’est bien Franck Haise qui tient la corde pour ce nouveau cycle. Une mission délicate pour un club qui ambitionne l’Europe mais peine, saison après saison, à trouver l’homme capable de redonner une identité forte et une trajectoire claire au Stade Rennais.