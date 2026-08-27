Le transfert de Barcola fait déjà douter Liverpool !

Liverpool avait-il vraiment besoin de Bradley Barcola ? Sur un sondage publié sur Skysports, 45% pensent qu’il était le joueur à signer, pendant que 55% estiment que Liverpool devait se renforcer à d’autres postes. C’est effectivement la première interrogation quant à ce transfert qui va atteindre les 140 M€ avec bonus, propulsant le Français comme la plus grosse vente de l’histoire de la L1, juste devant Bouaddi et Neymar.

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Dès le mois de juillet, lorsqu’il était clair que les Reds ciblaient Barcola et que ce dernier avait donné sa préférence, le consultant Jamie Carragher avait émis des doutes. « Non, il joue sur l’aile opposée ! », avait ainsi réagi l’ancien défenseur à une publication de Skysports demandant si Barcola pouvait remplacer Salah. « Le LFC compte actuellement trois joueurs capables d’évoluer à gauche — Rio Ngumoha, Cody Gakpo et Florian Wirtz — mais personne pour jouer à droite. (…) Je ne suis pas convaincu par cette option. Il faut absolument un ailier droit ! »

Barcola meilleur que les ailiers déjà présents ?

Les supporters anglais sont loin de regarder la L1 et n’ont pas constaté qu’effectivement, Barcola se montrait plus tranchant sur l’aile gauche. Mais en déboursant un tel montant, on voit mal Liverpool ne pas aligner sa recrue, et à son meilleur poste. L’arrivée annoncée de Barcola pourrait donc avoir une première conséquence, avec un Cody Gakpo autorisé à partir, alors qu’il avait démarré la saison en tant que titulaire sur le flanc gauche. Tottenham et Manchester City sont sur les rangs.

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Liverpool semblait avoir principalement besoin d’un titulaire sur le côté droit, pour remplacer Mohamed Salah, alors que ce problème apparaissait déjà la saison passée, lorsque Slot mettait l’Egyptien sur le banc. Barcola peut-il finalement devenir le dépositaire du couloir droit ? Cela sera l’un des enjeux de ses premiers pas à Anfield. D’un point de vue purement statistique, si l’on compare la saison de Barcola en Ligue 1 à celle de ses concurrents sur les ailes (Gakpo, Wirtz, Munoz, Ngumoha, Chiesa), il affiche plus de buts que tous, mais moins de passes décisives que Gakpo.

Il ne résout pas la problématique du côté droit

A l’annonce de l’accord de principe entre le PSG et Liverpool ce jeudi matin, Jamie Carragher a détaillé le fond de sa pensée sur ce transfert. « C’est un excellent joueur, cela ne fait aucun doute ; j’adorerais voir Barcola à Liverpool. Mais pour moi, c’est un ailier gauche. Le grand enjeu pour Liverpool, qui saute aux yeux en ce moment, c’est de remplacer Mo Salah, un ailier droit. Or, je ne pense pas que Liverpool dispose dans son effectif de quelqu’un qui soit vraiment à l’aise à ce poste d’ailier droit. (…) Cela dit, si vous me demandez si je veux que Barcola vienne tout en sachant que Liverpool recrutera aussi un ailier droit, alors là, je serais ravi, car cela impliquerait forcément des départs. C’est inévitable. Mais pour l’instant, je pensais que l’objectif de cet été serait de remplacer Mo Salah. Or, Barcola ne remplace pas Mo Salah. »

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Finalement, un peu comme l’été dernier, lorsque Liverpool avait dépensé des sommes colossales pour recruter Alexander Isak et Florian Wirtz, ce transfert ne résout pas forcément les problèmes constatés (manque de solution en défense centrale, des latéraux qui ne s’imposent pas). Bradley Barcola n’arrive pas vraiment en terrain conquis, entre ceux qui ne le connaissent pas vraiment encore et ceux qui doutent de l’intérêt de son recrutement à l’heure actuelle. Et vu les difficultés d’adaptation rencontrés par les deux derniers joueurs achetés plus de 100 M€, Isak et Wirtz, il lui faudra vite convaincre.