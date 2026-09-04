Emmanuel Emegha n’est pas encore près de jouer avec Chelsea…

Transféré à Chelsea contre 26 M€ en 2025 puis prêté un an à Strasbourg, Emmanuel Emegha (23 ans) a quitté l’Alsace (31 buts, 7 passes décisives en 78 matches), pas mécontent de mettre un terme à sa relation houleuse avec les supporters du RCSA. Conspué par la Meinau juste après l’annonce de son transfert à Chelsea, le Batave s’était pris la tête avec les fans strasbourgeois à plusieurs reprises. Une fois parce qu’il avait arboré le maillot des Blues après un match contre Rennes. Et une autre lorsqu’il était venu parler aux supporters à l’issue de la demi-finale de Ligue Conférence perdue face au Rayo Vallecano… habillé en tenue de ville et portant des lunettes de soleil.

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Les malheurs de l’attaquant ne se sont pas arrêtés là puisqu’il a raté la Coupe du Monde 2026 en raison d’une condition physique jugée insuffisante par l’ancien sélectionneur des Oranje, Ronald Koeman. En traversant la Manche, le natif de Den Haag pensait ouvrir un nouveau chapitre après une fin de saison compliquée et franchir un cap à Londres. Malheureusement pour le Batave, il n’a toujours pas eu la possibilité de jouer sous les ordres de Xabi Alonso en compétition officielle. Tout avait pourtant bien commencé lors du match amical disputé à huis clos face à Crawley. Une rencontre qui lui avait permis d’être buteur pour sa première apparition chez les Blues.

Emegha doit mieux faire

Problème, une blessure à l’ischio survenue fin juillet l’a éloigné des terrains durant près de trois semaines. Entre-temps, The Athletic annonçait que Chelsea avait placé Emegha dans une liste de joueurs placés sur le marché des transferts (Marc Guiu, Liam Delap, Nicolas Jackson ou encore João Pedro). Depuis, l’ancien Strasbourgeois est bien resté à Stamford Bridge, mais il ne joue pas pour autant. Emegha n’était pas dans l’effectif lors des deux premières journées de championnat et il est resté scotché sur le banc de touche à l’occasion du deuxième tour de League Cup contre Luton.

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Interrogé sur la situation de son jeune attaquant, le coach des Blues a confié que sa recrue va devoir encore patienter. « Il est jeune, il a des qualités particulières. Nous espérons qu’il se sentira mieux et qu’il fera le nécessaire pour s’impliquer davantage. Les jeunes joueurs doivent faire preuve de patience, mais ils auront leur chance », a-t-il confié en conférence de presse, à deux jours du choc en Premier League face à Arsenal, qu’Emegha devrait regarder en tribunes. Patience…