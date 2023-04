Ligue 1 : Lille se balade face à Ajaccio

Suite de la 33e journée de Ligue 1 ce samedi après-midi avec le LOSC qui recevait l’AC Ajaccio. Les Nordistes avaient la possibilité de conforter leur 5e place du classement en cas de victoire. De leur côté, les Corses, qui ont animé la semaine avec l’affaire Youcef Belaili, devaient absolument gagner pour garder un infime espoir de maintien. Pour ce match, le LOSC de Paulo Fonseca se présentait avec une séduisante équipe offensive composée de Bamba, Cabella, Zeghrova et Jonathan David.

La suite après cette publicité

Dans cette rencontre, les Dogues mettaient rapidement le pied sur le ballon face à une équipe d’Ajaccio en manque de confiance. Dominateurs, les Lillois finissaient logiquement par ouvrir le score après avoir attendu une vingtaine de minutes. Sur une merveille d’action collective, André Gomes envoyait un missile en lucarne qui ne laissait aucune chance à Benjamin Leroy (22e, 1-0). Le début d’un long calvaire pour des Corses, qui couraient après le ballon. Dans la foulée, l’ancien milieu du FC Barcelone s’offrait un doublé. Là encore, après une action collective de grande classe initiée par Zhegrova, Cabella se jouait de la défense en glissant une talonnade précise dans la surface. André Gomes, du pied gauche cette fois, plaçait un enroulé précis dans le petit filet (33e, 2-0).

À lire

Ajaccio : Youcef Belaïli justifie son absence

Rennes et Monaco ont la pression

Dépassée, la formation d’Olivier Pantaloni encaissait même un troisième but avant la pause. Encore une fois, le LOSC s’illustrait par une action parfaite. Encore une fois, Zhegrova était à l’initiative. Encore une fois, Remy Cabella participait à ce but. Cette fois-ci, l’ancien milieu de Krasnodar était à la place du buteur. Il profitait d’un bon service de Jonathan Bamba pour sceller la victoire de son équipe (37e, 3-0). Car en seconde période, le LOSC gérait tranquillement son match face à une équipe d’Ajaccio tout simplement impuissante.

La suite après cette publicité

Remy Cabella, en plein récital, aurait pu s’offrir un doublé, mais son but était annulé pour une légère position de hors-jeu. Les Corses manquaient plusieurs occasions pour sauver l’honneur, faisant preuve de maladresses devant le but. Lille prend donc logiquement trois points ce samedi et conforte sa 5e place de Ligue 1. La pression est sur Rennes, 6e, qui a désormais 6 points de retard et sur Monaco, 4e, qui n’a que 2 points d’avance. Ajaccio reste 19e à 10 points du premier non-relégable.