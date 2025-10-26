Liverpool et Arne Slot nagent en plein cauchemar

Sur un nuage la saison dernière, Liverpool est maintenant en train de sombrer. Après avoir bien débuté en Championnat, les Reds enchaînent un quatrième revers consécutif en Premier League après une nouvelle déroute à Brentford (2-3), la cinquième en six matchs toutes compétitions confondues. De quoi sérieusement devenir inquiétant, puisque Arsenal, leader avec 19 points, pourrait compter sept points d’avance sur Liverpool en cas de victoire ce dimanche contre Crystal Palace.

La suite après cette publicité

Et si Arne Slot n’est, pour le moment, pas remis en question, les individualités commencent à agacer. Car après un demi-milliard d’euros dépensé lors du dernier mercato, les problèmes défensifs persistent. «Tout le monde doit se regarder dans le miroir, moi y compris. Je suis sûr que nous allons nous en sortir. Mais ce n’est pas en parlant que nous y arriverons. Nous allons essayer de nous améliorer. Les supporters doivent maintenant nous soutenir», assurait Virgil Van Dijk après la rencontre.

Liverpool va entamer un calendrier surchargé

Plus virulent, l’entraîneur Arne Slot a admis qu’il s’agissait de la pire défaite de sa carrière d’entraîneur. «Oui, je pense que c’est l’un des moments les plus forts que j’ai vécus ici. En termes de défaite. D’ailleurs, après avoir été menés 1-0, c’est le seul moment que j’ai vraiment apprécié. C’est une nouvelle fois décevant. On espérait un meilleur résultat en cas de victoire cette semaine. J’espérais aussi une meilleure performance. C’était loin d’être ce à quoi on est habitués», a-t-il lâché devant la presse.

La suite après cette publicité

«J’ai dit à plusieurs reprises que les équipes ont un certain style contre nous et que nous n’avons pas encore trouvé de réponse à cela. Être menés 1-0 à chaque fois n’aide pas. Les équipes savent quelle stratégie adopter contre nous», a ajouté le Néerlandais, remonté après la défaite. Et les prochaines échéances risquent d’être cruciales pour le manager des Reds, puisque Liverpool affrontera Crystal Palace en Coupe de la Ligue, Aston Villa et Manchester City en Premier League, avant le Real Madrid en Ligue des champions.