Newcastle : la prolongation de Javier Manquillo en bonne voie

Javier Manquillo (26 ans, 15 matches cette saison) se retrouve en fin de contrat à l'issue de la saison à Newcastle. Il pourrait cependant continuer l'aventure avec les Magpies, une hypothèse bien plus que prévisible. Selon The Telegraph, le latéral droit et son club du nord-est de l'Angleterre sont en pleines discussions pour prolonger son contrat.

Des pourparlers qui progressent bien et pourraient rapidement déboucher sur un accord entre les deux parties. Une prolongation du joueur formé à l'Atlético de Madrid serait une bonne nouvelle pour Newcastle. D'autant que l'Espagnol, passé par l'Olympique de Marseille lors de la saison 2015/2016, est courtisé par plusieurs clubs : le Betis, Crystal Palace ou encore Southampton.