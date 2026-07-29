Coup de théâtre pour le mercato du Real Madrid

Le Real Madrid anime toujours autant le marché des transferts. En attendant de boucler les arrivées de Yan Diomandé et de Rodri, les Espagnols s’activent pour dégraisser. Un départ de Gonzalo Garcia est toujours d’actualité. Pourtant, José Mourinho apprécie beaucoup son profil. Certains médias espagnols ont même assuré que le Special One comptait le garder pour faire de lui la doublure de Kylian Mbappé et envoyer Endrick de nouveau en prêt. Finalement, il semble que c’est bien Gonzalo Garcia qui va être sacrifié.

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Selon The Athletic, le Real Madrid intensifie ses échanges avec Fulham, qui veut absolument le recruter. Arrivé sur le banc des Cottagers cet été, Alvaro Arbeloa, qui l’a dirigé à Madrid, souhaite en faire son titulaire en attaque. De son côté, le joueur est intéressé par cette perspective. Tous les voyants semblent donc être au vert pour cette opération, qui pourrait rapporter plus de 30 M€ aux Merengues. Comme c’est souvent le cas avec les joueurs formés au club, le Real Madrid inclura des droits et des clauses en cas de revente future. Outre Gonzalo Garcia, les deux clubs discutent également au sujet du transfert de Cesar Palacios.