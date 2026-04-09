Ligue des Champions
Le post de Lamine Yamal après la défaite du Barça
@Maxppp
Hier soir, le FC Barcelone a vécu une grosse désillusion. Battu à domicile par l’Atlético de Madrid (0-2) lors du quart de finale aller de Ligue des Champions, le club catalan va devoir réaliser un exploit au Metropolitano la semaine prochaine.
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Une remontada à laquelle croit Lamine Yamal. «Ce n’est pas fini, Culers. On va tout donner lors du match retour. Tous ensemble, toujours», a-t-il posté sur son compte Instagram. Le Barça fera-t-il sa remontada ? Réponse mardi prochain.
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