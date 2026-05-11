Suivez la cérémonie des trophées UNFP en direct
La 34e cérémonie des Trophées UNFP se tient ce lundi soirr au Palais Brongniart. Suivez le déroulé de la soirée en direct.
Le trophée du meilleur joueur de l’année est là
Qui de Vitinha, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Mason Greenwood ou de Florian Thauvin sera sacré joueur de l’année de Ligue 1 ? En attendant de le savoir, le trophée tant convoité est arrivé au Palais Brongniart.
Les nommés de la saison 2025/2026
Voici la liste complète de tous les nommés pour cette cérémonie des Trophées UNFP :
Meilleur entraîneur de Ligue 1
- Luis Enrique (PSG)
- Bruno Genesio (Lille)
- Olivier Pantaloni (Lorient)
- Pierre Sage (Lens)
- Paulo Fonseca (OL)
Meilleur joueur de Ligue 1
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Vitinha (PSG)
- Nuno Mendes (PSG)
- Mason Greenwood (OM)
- Florian Thauvin (Lens)
Meilleur joueur français à l’étranger
- Hugo Ekitike (Liverpool)
- William Saliba (Arsenal)
- Rayan Cherki (City)
- Michael Olise (Bayern Munich)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
Meilleur jeune de Ligue 1
- Désiré Doué (PSG)
- Joao Neves (PSG)
- Warren Zaïre-Emery (PSG)
- Barco (Strasbourg)
- Ayyoub Bouaddi (LOSC)
Meilleur gardien de Ligue 1
- Brice Samba (Rennes)
- Dominik Grief (OL)
- Mike Penders (Strasbourg)
- Hervé Koffi (Angers)
- Robin Risser (Lens)
Meilleur gardien de Ligue 2
- Gauthier Larsonneur (Saint-Étienne)
- Hillel Konaté (Troyes)
- Gaetan Poussin (Red Star)
- Ewen Jaouen (Reims)
- Quentin Braat (Rodez)
Meilleur joueur de Ligue 2
- Martin Adeline (Troyes)
- Tawfik Bentayeb (Troyes)
- Zuriko Davitashvili (Saint-Étienne)
- Giovani Versini (Pau)
- Enzo Bardeli (Dunkerque)
Meilleur coach de Ligue 2
- Patrick Videira (Le Mans)
- Stéphane Dumont (Troyes)
- Grégory Poirier (Red Star)
- Fabien Dagneaux (Boulogne)
- Didier Santini (Rodez)
Meilleure joueuse de D1
- Romée Leuchter (PSG)
- Sakina Karchaoui (PSG)
- Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
- Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
- Clara Mateo (Paris FC)
Meilleure gardienne de D1
- Burns (Nantes)
- Wahl (Strasbourg)
- Endler (OL Lyonnes)
- Picaud (Fleury 91)
- Chavas (Paris FC)
Meilleure espoir de D1
- Bethi (Nantes)
- Yohannes (OL Lyonnes)
- Ebayilin (PSG)
- Rouquet (Montpellier)
- Calba (Nantes)
Les lauréats de la saison 2024/2025
Avant de connaître les heureux élus de cette saison 2025/2026, petit rappel des principaux vainqueurs de l’an dernier.
Meilleur joueur L1 : Ousmane Dembélé
Meilleur gardien L1 : Lucas Chevalier
Meilleur espoir L1 : Désiré Doué
Meilleur entraîneur L1 : Luis Enrique
Meilleur joueur L2 : Eli Kroupi Junior
Meilleur gardien L2 : Yvon Mvogo
Meilleur entraîneur L2 : Olivier Pantaloni
Meilleure joueuse D1 : Clara Mateo
Meilleure gardienne D1 : Christiane Endler
Meilleure espoir D1 : Tara Elimbi Gilbert
Meilleur joueur français de l’étranger : Kylian Mbappé
En direct du Palais Brongniart
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette couverture en direct de la 34e soirée des Trophées UNFP. Une cérémonie organisée au Palais Brongniart qui récompensera les meilleurs acteurs du football féminin et masculin de la saison en France.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer