Paris FC : l’avis fort de Diego Coppola sur le niveau de la Ligue 1

En un peu plus de six mois passés sous les couleurs du Paris FC, Diego Coppola a eu le temps de se construire un avis solide sur le niveau du championnat de France. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, l’international italien (3 sélections), également passé par la Premier League du côté de Brighton, a dit tout le bien qu’il pensait de la Ligue 1. Il voit d’ailleurs des similitudes entre les championnats français et anglais.

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«Il y a de très bons joueurs et surtout, comment dire, j’apprécie la façon de jouer des équipes en France. Ça ne triche pas et il y a beaucoup d’engagement et d’intensité. Ici, on est plus proches de la Premier League que ne l’est la Serie A. Mais je n’ai pas été surpris parce que j’en avais parlé en sélection avec (Gianluigi) Donnarumma et il m’avait dit que ce n’était pas un Championnat facile.»