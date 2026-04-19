Tottenham : Kevin Danso victime d’injures racistes après le match face à Brighton

Le fléau du football. Ce samedi, après le match nul entre Tottenham et Brighton (2-2), l’ancien défenseur du RC Lens, Kevin Danso, a été victime de plusieurs injures racistes sur les réseaux sociaux après sa performance lors de la rencontre. Au point de voir Tottenham réagir à travers un communiqué cinglant ce dimanche matin.

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«Depuis le match d’hier contre Brighton, qui s’est déroulé pendant le week-end « Pas de place pour le racisme » de la Premier League, Kevin Danso a été, et continue d’être, la cible d’insultes racistes importantes et odieuses sur les réseaux sociaux. Nous avons entendu et vu un racisme abject et déshumanisant. Un comportement qui constitue sans aucun doute une infraction pénale. Il ne sera pas toléré. Le club prend des mesures immédiates. Nous signalons tous les contenus identifiés à la police métropolitaine et aux autorités compétentes du pays de résidence des auteurs, ainsi qu’aux plateformes de réseaux sociaux concernées. Nous exigerons les sanctions les plus sévères possibles contre chaque personne identifiée. Kevin a tout notre soutien, en tant que joueur et en tant que personne. Personne dans ce club ne sera jamais seul face à cette situation. Ni la forme du moment ni le classement ne sauraient excuser ou expliquer les injures racistes. Il n’existe aucun lien entre les performances sur le terrain et le droit de cibler un joueur par discrimination. La critique des performances fait partie intégrante du jeu. Le racisme, lui, ne l’est pas», écrit notamment le communiqué du club.