Ligue 1 : Thomas Thouroude tête d'affiche de Free

Depuis plusieurs semaines maintenant, Mediapro fait la une de l'actualité médiatique. Propriétaire de la majorité des droits de la Ligue 1 cette saison, le diffuseur va lancer prochainement sa chaîne Téléfoot. Mais les passionnés de ballon rond pourront aussi suivre le championnat de France grâce à l'offre proposée par Free.

L'opérateur, qui a décroché un lot à 50 millions d'euros, ne diffusera pas les matches en intégralité. Tout cela se passera en quasi-direct. Et les abonnés qui souhaiteront suivre la L1 sur Free auront l'occasion de retrouver une personnalité bien connue dans l'univers médiatique et footballistique. Ainsi, L'Equipe révèle que c'est Thomas Thouroude, qui a notamment présenté "L'équipe du dimanche" sur Canal+ ou encore "Tout le Sport" sur France 3, qui sera aux commandes des émissions proposées les vendredis et lundis. Un présentateur réputé pour son humour et son ton décalé.