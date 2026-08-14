Chelsea va prêter son crack kazakh Satpaev en Championship

Arrivé du Kairat Almaty cet été pour 2,4 millions d’euros (il avait donné son accord dès janvier 2025), Dastan Satpayev ne passera pas la saison à Chelsea. Comme révélé par la BBC Sport, les Blues vont prêter leur prodige kazakh à Burnley, relégué en Championship cette saison.

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Le joueur de 18 ans a signé ce mercredi, jour de son 18e anniversaire, un contrat de six ans assorti d’une année en option avec le club londonien. Il s’est déjà rendu à Turf Moor pour passer sa visite médicale et boucler sa signature à Burnley, avant le match contre West Ham ce dimanche.