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Premier League

Chelsea va prêter son crack kazakh Satpaev en Championship

Par Jordan Pardon
1 min.
Dastan Satpaev avec le Kairat Almaty @Maxppp

Arrivé du Kairat Almaty cet été pour 2,4 millions d’euros (il avait donné son accord dès janvier 2025), Dastan Satpayev ne passera pas la saison à Chelsea. Comme révélé par la BBC Sport, les Blues vont prêter leur prodige kazakh à Burnley, relégué en Championship cette saison.

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Le joueur de 18 ans a signé ce mercredi, jour de son 18e anniversaire, un contrat de six ans assorti d’une année en option avec le club londonien. Il s’est déjà rendu à Turf Moor pour passer sa visite médicale et boucler sa signature à Burnley, avant le match contre West Ham ce dimanche.

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