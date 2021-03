L1: Idrissa Gueye prévient les autres candidats au titre

Cette saison, le Paris Saint-Germain va devoir batailler ferme pour conserver sont titre de champion de France. En effet, le LOSC (1er, 62 points), l'OL (3e, 59 points) et l'AS Monaco (4e, 55 points) sont toujours en course pour être sacrés en Ligue 1 Uber Eats. Interrogé à ce sujet lors d'une interview accordée au site officiel du PSG, Idrissa Gueye a prévenu les autres candidats au titre.

«C'est une saison assez compliquée pour tout le monde compte tenue de la situation. Sans le public dans les tribunes, quand les adversaires viennent au Parc ils n'ont pas la pression qu'ils avaient avant. Cette saison, on n'a pas l'avance qu'on avait les saisons précédentes. Maintenant, c'est à nous de tout donner. Le plus important c'est de terminer cette saison et de finir champion. Et après, on oubliera tout ça. Ça ne sera que des souvenirs. Je l’espère». Affaire à suivre...