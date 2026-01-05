Menu Rechercher
Commenter 5
Serie A

Al-Hilal tombe d’accord avec l’Inter Milan pour Joao Cancelo

Par Samuel Zemour
1 min.
João Cancelo @Maxppp

Le feuilleton Joao Cancelo pourrait être déjà bouclé. Sur le départ d’Al-Hilal après avoir été mis à l’écart par Simone Inzaghi, le latéral de 31 ans était à la recherche d’un nouveau défi et souhaitait retourner en Europe. Annoncé proche de ses anciens clubs au FC Barcelone et à l’Inter Milan, l’international portugais pourrait rapidement devenir un nouveau joueur des nerazzurri.

La suite après cette publicité

D’après Sky Sports et Gianluca Di Marzio, l’Inter Milan et Al-Hilal ont trouvé un accord verbal pour le retour de Joao Cancelo chez les Nerazzurri, sous la forme d’un prêt, avec possiblement De Vrij ou Acerbi inclus dans le deal. Mais rien n’est encore fait, car Joao Cancelo a demandé un délai de 1 à 2 jours pour savoir si Barcelone, sa priorité, manifesterait un intérêt concret pour l’enrôler. Ce qui n’est pas vraiment le cas pour le moment…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
SPL
Al Hilal
Inter Milan
João Cancelo

En savoir plus sur

Serie A Serie A
SPL Saudi Pro League
Al Hilal Logo Al Hilal
Inter Milan Logo Inter Milan
João Cancelo João Cancelo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier