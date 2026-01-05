Al-Hilal tombe d’accord avec l’Inter Milan pour Joao Cancelo

Le feuilleton Joao Cancelo pourrait être déjà bouclé. Sur le départ d’Al-Hilal après avoir été mis à l’écart par Simone Inzaghi, le latéral de 31 ans était à la recherche d’un nouveau défi et souhaitait retourner en Europe. Annoncé proche de ses anciens clubs au FC Barcelone et à l’Inter Milan, l’international portugais pourrait rapidement devenir un nouveau joueur des nerazzurri.

D’après Sky Sports et Gianluca Di Marzio, l’Inter Milan et Al-Hilal ont trouvé un accord verbal pour le retour de Joao Cancelo chez les Nerazzurri, sous la forme d’un prêt, avec possiblement De Vrij ou Acerbi inclus dans le deal. Mais rien n’est encore fait, car Joao Cancelo a demandé un délai de 1 à 2 jours pour savoir si Barcelone, sa priorité, manifesterait un intérêt concret pour l’enrôler. Ce qui n’est pas vraiment le cas pour le moment…