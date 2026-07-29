États-Unis : Mauricio Pochettino va prolonger jusqu’en 2030

Mauricio Pochettino devrait poursuivre l’aventure à la tête de la sélection américaine. Selon The Athletic, un accord entre l’entraîneur argentin et la Fédération américaine de football est « proche », même si les derniers détails doivent encore être réglés. Les discussions ont repris après la Coupe du Monde 2026, alors que les deux parties avaient déjà manifesté leur volonté de prolonger leur collaboration. Le futur contrat pourrait porter jusqu’à la Coupe du Monde 2030.

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Arrivé en 2024, Pochettino a permis aux États-Unis de réaliser une belle phase de groupes lors du Mondial 2026 avant une élimination en huitièmes de finale face à la Belgique (4-1). Malgré cette sortie décevante, la Fédération américaine souhaite continuer à s’appuyer sur son expérience pour poursuivre le développement du programme. Le technicien argentin devra toutefois répondre aux interrogations liées à son engagement sur la durée, lui qui avait plusieurs fois été associé à un retour en club durant son mandat.