Coupe du Monde 2026 : les nations africaines ont choqué tout le monde
9 pays africains sur 10 ont passé l’étape de la phase de groupe lors de cette Coupe du Monde. De quoi nourrir de nouvelles ambitions pour la phase finale.
En revisitant sa Coupe du Monde et en l’ouvrant désormais à 48 pays, la FIFA a fait des satisfaits et des insatisfaits. Le bon côté, c’est que plusieurs nations émergentes ont pu participer au premier Mondial de leur histoire, à l’image du Cap-Vert, d’ailleurs qualifié pour les 16es de finale. Les requins bleus ont tiré bénéfice de l’élargissement du quota de nations africaines qualifiées pour la compétition, souvent jugé trop faible comparé à celui d’autres confédérations lors des précédentes éditions.
Pour la première fois de l’histoire, 10 pays africains ont ainsi pu participer à la Coupe du Monde cet été (la RD Congo est passée via les barrages), et le bilan est historique puisque 9 d’entre eux ont passé l’étape de la phase de groupe (seule la Tunisie, dernière de son groupe avec 0 point, a été éliminée). A titre de comparaison, l’Europe place 13 nations sur 16 en 16es de finale (la Tchéquie, l’Ecosse, et la Turquie prennent la porte) quand l’Amérique du Sud sera représentée par 5 pays sur 6 (l’Uruguay a été éliminé).
Le Maroc en porte-étendard de l’Afrique
Si aucune nation africaine n’a terminé première de son groupe, et que le bilan total n’est "que" de 8 victoires en 30 rencontres, bon nombre d’entre elles ont su répondre au défi et à l’intensité imposée par les poids lourds européens et sud-américains. Le Cap-Vert a accroché l’Espagne (0-0), la RD Congo a résisté au Portugal (1-1), tandis que le Ghana a tenu en échec l’Angleterre (0-0). L’Afrique du Sud, malgré un début de compétition chaotique, s’est redressée en terminant deuxième de son groupe, alors que l’Algérie est passée à un cheveu de terminer deuxième devant l’Autriche.
Le Maroc, meilleure équipe africaine lors cette première phase, a tenu tête au Brésil et aurait même sans doute mérité de s’imposer à l’issue du match (1-1). Quant à la Côte d’Ivoire, elle a battu l’Equateur (1-0) avant de s’incliner face à l’Allemagne (1-2), mais l’histoire aurait tout à fait pu basculer de son côté au regard du scénario du match. Aujourd’hui, une nouvelle compétition démarre, et les pays africains aspirent à encore plus grand. Le Maroc avait déjà montré la voie en 2022 en devenant le premier pays du continent à atteindre le dernier carré.
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