Équipe de France : Mbappé, Dembélé, Cherki… une animation offensive encore perfectible

Zinedine Zidane avait prévenu lors de sa conférence de presse pour annoncer sa liste de joueurs. Il est porté par le jeu. Il n’a pas menti. Le sélectionneur a présenté en Turquie pour son premier match à la tête de l’équipe de France un système en 4-3-3 résolument tourné vers l’avant. Comme prévu, Kylian Mbappé occupait le flanc gauche pour laisser l’axe à Ousmane Dembélé, comme il le fait en club. Michael Olise démarrait lui sur son côté droit préférentiel. Avec Manu Koné en pointe basse au milieu et un Adrien Rabiot capable de faire l’essuie-glace entre la défense et l’attaque, Rayan Cherki était l’homme censé apporter le liant et soutenir ses attaquants.

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Premier constat, le collectif a eu du mal à se trouver et il a fallu attendre la 16e minute de jeu pour avoir une première situation avec un décalage d’Olise pour Mbappé. Même si Rabiot partait parfois seul au pressing, l’équipe de France donnait l’impression de vouloir être actrice sur le terrain. «La pression haute, on l’a très bien fait, on a essayé de récupérer très vite le ballon. C’était intéressant pour nous et on a gardé un équilibre tout au long du match. On sait qu’on est bons avec le ballon, et on doit l’être aussi sans. Il faut toujours un équilibre et on l’a eu», affirme le sélectionneur en conférence de presse après ce succès 1-0 en Ligue des Nations.

Cherki : «la qualité qu’on a mise malgré l’état du terrain… nous-mêmes on était assez surpris pour être franc»

Tout n’a pas été parfait, ce que reconnaissaient volontiers la plupart des joueurs, sélectionneur compris. Des trois de devant, Dembélé est sans doute celui qui est apparu le plus emprunté. Notre rédaction lui a attribué la note de 4,5 et lui reproche un manque de changements de rythme et des connexions qui n’ont pas toujours été évidentes avec ses partenaires. Il y a tout de même eu ce joli mouvement à trois avec Cherki et Olise où le Cityzen a échoué à conclure avant la pause. « Ousmane, c’est un joueur intelligent dans sa façon de presser, revendique le sélectionneur. C’était bien de la part de tout le monde, l’idée d’aller chercher très haut et de récupérer le plus vite possible le ballon. »

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Avant la blessure de Mbappé, qui obligera Zidane a modifié ses plans pour le prochain match contre la Belgique, le trio offensif a mis un certain temps à se mettre en rythme. C’est finalement sur le but, et une récupération haute, qu’ils sont parvenus à se coordonner. Mbappé a profité de l’appel de Dembélé dans l’axe pour s’offrir de l’espace et profiter de la passe d’Olise. « La qualité qu’on a mise malgré l’état du terrain… nous-mêmes on était assez surpris pour être franc», juge pour sa part Cherki, là où Dembélé se satisfait d’avoir respecté les consignes du coach, « du jeu, beaucoup de communication sur le terrain. » Il sera sans doute capitaine en Belgique lundi, avec un nouveau coéquipier à sa gauche, sans doute Doué ou Barcola.