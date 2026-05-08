Premier League
PL : Pep Guardiola élu entraîneur du mois pour la 13e fois
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@Maxppp
Ce vendredi, la Premier League a dévoilé l’identité du joueur du mois d’avril. Il s’agit de Morgan Gibbs-White. Le joueur de Nottingham Forest a marqué 4 buts et délivré 1 assist le mois dernier.
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Premier League @premierleague – 13:01
A perfect April to help @ManCity in the title race 🏆Voir sur X
Pep Guardiola is @BarclaysFooty Manager of the Month 🩵
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Du côté des entraîneurs, c’est Pep Guardiola qui a été sacré. Le coach de Manchester City a notamment battu Arsenal, Chelsea et Burnley. C’est la treizième fois qu’il remporte ce trophée.
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